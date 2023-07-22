إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. صور

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 33 درجة فى العظمى، والمحسوس 36 درجة فى أعلى معدلات درجات الحرارة هذا الصيف، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية .
وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الاقبال على الشواطئ اليوم ،جاءت كبيرة، حيث جاءت نسبة الإشغال فى الشواطئ الشرقية نحو75% ونسبة الاشغال فى الغربي 25%الى 30%، مع رفع الرايات الخضراء على كافة الشواطئ بعد هدوء نسبى فى حركة الأمواج.
فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني .
واستعدت محافظة الإسكندرية ب 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات
اقبال كبير 3
اقبال كبير مع الموجة الحارة 4
اقبال كبير مع هدوء البحر 7
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة