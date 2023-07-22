اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

السبت، 22 يوليو 2023 02:45 م
إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم،وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي في نطاق محافظة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة