إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي في نطاق محافظة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.