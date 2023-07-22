اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 01:00 م
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إصابة 17 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الفيوم

السبت، 22 يوليو 2023 12:26 م
إصابة 17 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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صيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي  الغربي اتجاه القاهرة أمام مدينة الفيوم الجديدة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 17 شخصا وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

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