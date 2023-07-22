اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

السبت، 22 يوليو 2023 12:28 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا انقلاب سياره ملاكى-ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار كوبري بمدينة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة ملاكي بجوار كوبري ماقوسة بمدينة المنيا.
 
انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المنيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كلا من : شريف نادي موسى، عضو مجلس نواب سابق عن مدينة ملوي، و طارق أحمد محمد.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث طرق

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة