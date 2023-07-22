إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب شخصان، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار كوبري بمدينة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة ملاكي بجوار كوبري ماقوسة بمدينة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المنيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كلا من : شريف نادي موسى، عضو مجلس نواب سابق عن مدينة ملوي، و طارق أحمد محمد.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.