إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لعدد من ذوى الهمم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم ، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة الغربية إحتفالية بالمركز الثقافى بطنطا للأبناء من ذوى الهمم خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبى لإنهاء مواقفهم التجنيدية.





وألقى الأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة وما قامت به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود خلال دفعها للجان التجنيدية بمقر تواجد الأبناء من ذوى الهمم لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوى لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية .

كما ألقى العميد محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوى الهمم واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التى تليق بأبناءنا مما يسهم فى تعميق علاقة الترابط بقواتهم المسلحة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية قدمها عدد من الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار أسرى ومناخ ساده المحبة والاعتزاز بين القوات المسلحة والأبناء من ذوى الهمم تم تكريم الأبناء وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

من جانبهم وجه الأبناء من ذوى الهمم ومرافقيهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لرفع روحهم المعنوية وتقدير مكانتهم المجتمعية باعتبارهم نسيج من أبناء شعب مصر العظيم.