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إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية

السبت، 22 يوليو 2023 09:00 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين للمحاكمة الجنائية ، لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية.
 
وامرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وكان قد تعرض مالك شركة بالطالبية للسرقة على يد عاطلين، حيث استوليا منه على مبلغ مالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مالك شركة للسرقة بمنطقة الطالبية. 
 
بإجراء التحريات الأولية، تبين أن عاطلين وراء سرقة حقيبة تحتوى على مبلغ مالي من المجني عليه وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهما، وتم ضبطهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

جرائم السرقة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

للمحاكمة الجنائية



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