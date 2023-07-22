أون لاين.. ضبط أدمن صفحة لترويج المخدرات عبر الإنترنت في الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") .. بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – 700 قرص مخدر لعقارى "التامول، الترامادول" - كمية من مخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – سلاح أبيض – ميزان حساس) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,310 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة مغاغة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بمنطقة سكنة بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة "تامول" - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض).

واسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى تم ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها.. وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.