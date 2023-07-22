أوكرانيا والناتو يحددان الخطوات المستقبلية لفتح وتشغيل ممر الحبوب فى البحر الأسود

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حدد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج، فى اتصال هاتفى اليوم /السبت/، الأولويات والخطوات المستقبلية المتعلقة بفتح وتشغيل ممر الحبوب فى البحر الأسود.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن الجانبين تبادلا تقييمات الوضع الحالى فى البحر الأسود والمخاطر التى يشكلها على الأمن الغذائى العالمي.



وقال زيلينسكي: "تم تحديد الأولويات والخطوات المستقبلية اللازمة لفتح وتشغيل ممر الحبوب فى البحر الأسود بشكل مستدام".



كما ناقش زيلينسكى وشتولتنبرج تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال قمة الحلف فى فيلنيوس، بالإضافة إلى المزيد من الإجراءات المتعلقة باندماج أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسي.



يُذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أكد، خلال مؤتمر أسبن للأمن الرابع عشر، أن البحر الأسود لا يخص روسيا فقط، بل توجد دول أخرى مثل أوكرانيا وتركيا ورومانيا وبلغاريا فيه أيضًا.