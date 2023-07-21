"100 يوم صحة" تقدم 4802 خدمة فى مجال مراقبة الأغذية والبيئة بالمنيا



وفى ذات السياق، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن حملة 100 يوم صحة قدمت 4602 خدمة متنوعة فى مجال مراقبة الأغذية ما بين (المرور على المنشآت وتحرير محاضر للمخالفة منها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها ـ إعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك)، كما قدمت صحة البيئة 200 خدمة خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تحليل عينات مياه من حمامات السباحة، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن حملة "100 يوم صحة"، تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، بالإضافة إلى مراقبة الأغذية والبيئة من خلال فرقها الطبية الثابتة والمتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، على مستوى المحافظة.