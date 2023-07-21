وسائل إعلام: هاكرز يخترقون البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى بكين

وكالات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هاكرز "مرتبطين بالصين" اخترقوا البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، وتمكنوا من الوصول إلى مئات الآلاف من الرسائل.

ووقع أمين قسم شرق آسيا في وزارة الخارجية، دانييل كريتنبرينك، أيضا ضحية لقراصنة الانترنت، وفق ما أفادت به مصادر مجهولة للصحيفة.

وقالت الصحيفة: "تمكن القراصنة المرتبطون ببكين من الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بالسفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، في هجوم يعتقد أنه تسبب في اختراق مئات الآلاف على الأقل من رسائل البريد الإلكتروني الحكومية الأمريكية".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن رسائل البريد الإلكتروني لكلا الدبلوماسيين احتوت على وثائق غير سرية، لكن يمكن أن تزود المتسللين بمعلومات حول التخطيط لزيارات المسؤولين الأمريكيين، وتفاصيل المناقشات داخل الهيئات الحكومية حول العلاقات الثنائية.