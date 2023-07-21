وزير خارجية إيطاليا: نتوقع إجراءات واضحة من مؤتمر الهجرة الأحد للبدء بحل المشاكل

فاطمة شوقى

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تاياني "نتوقع إجابات وإجراءات واضحة للبدء في حل مشاكل إفريقيا، التي تمثل أولوية بالنسبة لنا من المؤتمر الدولى حول قضية الهجرة الذى تنظمه الحكومة يوم الاحد القادم بالعاصمة روما".

ووفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية فقد قال تايانى على هامش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبى، إنه سيشارك فى المؤتمر قادة أفارقة ومن دول الخليج ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الاوروبى، وسيكون حدثا كبيرا لمناقشة التنمية فى أفريقيا ومحاربة المتاجرين بالبشر.

وتنظم الحكومة الإيطالية مؤتمرها عن الهجرة عشية مؤتمر قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية +2، الذى سينعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى 24-26 الشهر الجارى. وستستضيف إيطاليا المؤتمر الأممى بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التى تتخذ من روما مقراً لها (منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى) ومركز تنسيق نظم الأغذية التابع للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع.