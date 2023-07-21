واشنطن تعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن التصدى لتهديدات بيونج يانج

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أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص المعنى بملف كوريا الشمالية، سونج كيم، أن واشنطن عقدت اجتماعًا ثلاثى الأطراف مع اليابان وكوريا الجنوبية يتعلق بسبل التصدى لتهديدات بيونج يانج.

وقال المبعوث الأمريكى -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن بلاده تجرى اتصالات لضمان عودة الجندى الأمريكى ترافيس كينج، المحتجز فى كوريا الشمالية، لموطنه سالمًا، مؤكدًا أن واشنطن تعمل جاهدة من أجل ذلك.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد صرح بأن البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية تعمل معًا لجمع المعلومات حول سلامة كينج ومكان وجوده.