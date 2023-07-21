وأضاف -في بيان له اليوم- أن كميات الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى لبنان ليست كبيرة ولا تحتاج إلى بواخر كبيرة لشحنها وبالتالي يمكن إخراجها من موانئ غير خاضعة للأزمة.

وحذر بحصلي من أن تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاقية الحبوب سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات خصوصا القمح والزيوت، داعياً المسؤولين المعنيين في لبنان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لهذا الموضوع منذ الآن.