نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. انتهاء أعمال التصحيح والنتيجة خلال أيام

كتب لؤى على

انتهت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، بمشاركة 22428 مصحح للتصحيح في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

وقد انطلقت أعمال التصحيح يوم السبت الماضى، وستبدأ أعمال الرصد والمراجعة تمهيدا لاعتمادها، حيث من المتوقع إعلان النتيجة أواخر الأسبوع المقبل أو أوائل الأسبوع بعد القادم على أقصي تقدير.

كان قد توجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بالشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة والتي أسهمت في نجاح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وقدم الشكر لقطاع المعاهد الأزهرية؛ قيادة ومعلمين وإداريين وعمال، على جهودهم المخلصة في ضبط الامتحانات، كما تقدم بالشكر للطلاب والطالبات على التزامهم بالتعليمات خلال أعمال الامتحانات، واعتمادهم على أنفسهم، وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، مؤكدا أن هذا العام لم يشهد أي حالات تسريب.

كان قد بدأ طلاب وطالبات القسم العلمي الامتحان في يوم السبت الموافق 3 يونيو الماضي، واختتموا الامتحانات في يوم 12 يوليو الجاري، أدوا الامتحانات خلال هذه المدة في (17) مادة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و 235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.

وكان قد اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح .

وأوضح الشيخ عبدالغني، أنه تم زيادة أعداد المصححين هذا العام وتم اختيارهم بعناية ليقوموا بأعمال التصحيح على أكمل وجه دون أي تقصير أو أخطاء، حرصا على مجهود الطلاب الذين سهروا الليالي وبذلوا الكثير من المجهود والمذاكرة، فهم أمانة في أعناقكم فلا تضيعوا جهودهم.