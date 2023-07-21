ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22331 طن تشمل : 8000 طن يوريا و2500 طن مولاس و3815 طن رمل و1651 طن أسمنت معبأ و6365 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55851 طن تشمل : 10365 طن خردة و 269 طن أرز و 4586 طن أبلاكاش و764 طن صودا و2480 طن كسب صويا و10346 طن فول صويا و 9313 طن حديد و 415 طن زيت معبأ و 106 طن لبن مجفف و 5989 طن ذرة و 11218 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2126 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174676 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193368 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3598 شاحنة .