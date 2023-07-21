اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 21 يوليو 2023 02:46 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن،  بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22331 طن تشمل : 8000 طن يوريا و2500 طن مولاس و3815 طن رمل و1651 طن أسمنت معبأ و6365 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55851 طن تشمل :  10365 طن خردة و 269 طن أرز و 4586 طن أبلاكاش و764 طن صودا و2480 طن كسب صويا و10346 طن فول صويا و 9313 طن حديد و 415 طن زيت معبأ و 106 طن لبن مجفف و 5989 طن ذرة و 11218 طن قمح.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2126 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174676 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193368 طنًا .
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي  ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3598 شاحنة .
 
 
 
 
 
 

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