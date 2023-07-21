موريتانيا تدين بشدة الاعتداء على المصحف الشريف فى ستوكهولم

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أدانت الحكومة الموريتانية، بشدة، إقدام متطرف سويدى على الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف بالحرق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

واستنكرت الحكومة الموريتانية -في بيان نشرته الخارجية الخميس- سماح السلطات السويدية بتكرار مثل هذا الفعل الشنيع.

وأكد البيان أن سماح السلطات السويدية بتكرار هذا الفعل الشنيع، يمثل استفزازًا غير مقبول لمشاعر كل المسلمين ويتنافى مع قيم الحوار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ودعت موريتانيا، المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد التيارات المتطرفة الهدامة التي تهدد التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات.