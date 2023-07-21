

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن مالاشكو قوله : "نتيجة للهجوم على منشأه البنية التحتية في منطقة بولوهيف من قبل الجيش الروسي، قُتل أربعة موظفين، وأصيب اثنان آخران وتم نقلهما إلى مركز طبي."



وتابع أن الجيش الروسي شن 80 هجوما على 20 بلدة في منطقة زابوريجيا خلال اليوم الماضي بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 10 هجمات من طراز ميلرز على نوفوداريفكا، و 6 غارات جوية على بياتيكاتكي وأوريخوف ومالا توكماتشكا ، وهجمات بدون طيار على لوبكوف حيث ورد 33 بلاغاً عن تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.