معهد التخطيط يحدد خطة الدراسات العليا أبرزها تحديث البرامج الدراسية

كتبت أسماء أمين

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، حرص المعهد على الارتقاء بالمستوى التعليمي للخريجين وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية من خلال تحديث البرامج الدراسية، ومتابعة وتقييم المحتوى العلمي للمقررات الدراسية بهدف تحسينها وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية لتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.

وأشارت نائب رئيس المعهد، إلى ضرورة التعاون بشكل فعال ومستمر مع شركاء المعهد لاستحداث البرامج التعليمية والتدريبية مع جامعات مرموقة محليًا وإقليميًا ودوليًا لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق التكامل بين أنشطة المعهد المختلفة.

ونوهت أبو علي، في بيان صحفي، إلى ضرورة توجيه الرسائل العلمية والأبحاث التطبيقية لطلاب الماجستير الأكاديمي والمهني بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة البحثية، وشددت على ضرورة تحفيز الطلاب بالمراكز العلمية المختلفة عن طريق عقد مناقشات عامة للبحوث المتميزة.

جدير بالذكر أنه من المخطط الإعلان عن برنامج الماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لبدء الدراسة به بالعام الأكاديمي 2023/2024، حيث يُعد هذا البرنامج من أوائل البرامج المطروحة في مصر والمنطقة العربية ذات العلاقة بالمتابعة والتقييم، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الدارسين الذهنية فيما يخص مجالات المتابعة والتقييم ومهارات التواصل والعمل الجماعي ليصبحوا قادرين على متابعة وتقييم المشروعات والبرامج والخطط والسياسات.

ويسعى البرنامج إلى الحصول على عضوية "برنامج الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة (UNAI)" وهو مبادرة تهدف إلى مواءمة مؤسسات التعليم العالي مع الأمم المتحدة، لتحقيق الدعم والمشاركة الفاعلة في إنجاز أهداف الأمم المتحدة وولاياتها، والتي تشمل تطوير وحماية حقوق الإنسان، وتوفير التعليم للجميع، والاستدامة.