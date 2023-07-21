اليوم السابع
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مصر ترسل شحنات إنسانية من الجامعة العربية للسودان بتوجيهات رئاسية

الجمعة، 21 يوليو 2023 07:43 م
مصر ترسل شحنات إنسانية من الجامعة العربية للسودان بتوجيهات رئاسية لحظة وصول الطائرات
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.
 
أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية . 
 
من جانبهم أعرب مسئولوا الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق .
 
يأتى ذلك تأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعوب العربية .
 
 

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السيسى

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