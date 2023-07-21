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مصرع طفل وإصابة 4 آخرين فى تصادم 6 سيارات ببنى سويف

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:51 ص
مصرع طفل وإصابة 4 آخرين فى تصادم 6 سيارات ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي طفل مصرعه، وأصيبت سيدة، و3 أطفال آخرين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو، بنزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد بتصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو بنزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة.
 
انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة ونقلت جثة لطفل ويدعي فهد.ا.ا 15 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.
 
كما استقبل مستشفى بنى سويف التخصصى هبه.س.ا38 سنة، مصابة بجروح وسحجات خ.ا.ا  6 سنوات مصاباً بجرح بالرأس 10سم، وشقيقتيه عزيزة 12 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، غالية 9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.
 
 
 

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