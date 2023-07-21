اليوم السابع
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مصرع طالبين غرقا بنهر النيل فى قوص بقنا

الجمعة، 21 يوليو 2023 07:48 م
مصرع طالبين غرقا بنهر النيل فى قوص بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى طالبان مصرعهما، اليوم الجمعة، غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل، بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالبين غرقا بنهر النيل بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
وتبين مصرع محمد رمضان، 14 عاما، علي محسب خريشي، 16 عاما، غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعدما حاول أحدهما إنقاذ الآخر.
 
تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتشال جثمانيهما تمهيدا لنقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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