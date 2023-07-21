مصرع شخصين أثناء التنقيب على الآثار فى أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

لقى شخصان مصرعهما أثناء التنقيب على الآثار انهالت عليهما الحفرة بأحد المزارع فى أبوصوير بالإسماعيلية وجارى استخراج الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ البرى التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية.

تلقى مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخصان داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمزرعة بجوار محور 30 يونيو - دائرة مركز ابوصوير.. ملك "ف.ع. س" 48 عام صاحب معلف مواشى وإنتاج ألبان مقيم أبوتارى دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تبين لرجال الأمن أنه أثناء قيام كل من "السيد. ف. ع" 20 عاما بدون عمل مقيم أبوتارى - دائرة مركز ابوصوير و"محمد. ف. م" 45 عاما عامل بناء مقيم البلابسة - دائرة مركز ابوصوير و"يوسف. ع. م" 63 عاما مندوب بشركة مصر للتأمين بالمعاش مقيم سرابيوم - دائرة مركز فايد بالتنقيب عن الآثار بأرض المزرعة المشار إليها على مساحة حوالى 5 أفدنة وانهالت الرمال على الأول والثانى - كما تبين وجود حفرة بعمق حوالي 20 مترا تقريباً وبقطر 2 متر بمواجهة الثالث، أقر بقيامه بالاشتراك مع الأول والثانى وصاحب المزرعة بالتنقيب عن الآثار - تم التحفظ على الثالث.

على الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ البرى لانتشال الجثتين ومازال العمل جارى لانتشال الجثتين.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.