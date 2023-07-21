اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 08:22 م
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مسدس لعبة.. الداخلية تكشف حقيقة إشهار سائق السلاح فى وجه آخر

الجمعة، 21 يوليو 2023 08:01 م
مسدس لعبة.. الداخلية تكشف حقيقة إشهار سائق السلاح فى وجه آخر أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم نشب بينه وبين قائد سيارة أخرى خلاف حول أولوية المرور، فقام الأخير بِإشهار سلاح "طبنجة" وتهديده لإجباره على التوقف ولدى تجمع المارة فر هارباً.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المشار إليه وتبين أنه بلاستيكى الصنع "لعبة أطفال"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الداخلية

بلطجه

مشاجره



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