مستقبل التعليم بالوطن العربي في المؤتمر التاسع لكلية الدراسات العليا للتربية

تنظم كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، المؤتمر الدولي التاسع للكلية والثالث للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية بعنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي" يومي 30 و31 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مجال التعليم، وفي إطار حرص الجامعة على المساهمة في الارتقاء بالتعليم وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المؤتمر الدولي التاسع لكلية الدراسات العليا للتربية يهدف إلى إلقاء الضوء على الآراء والتوجهات المختلفة في تشكيل مستقبل التعليم في الوطن العربي في ضوء التحديات والمستجدات خاصة التحول الرقمي، وجامعات الجيل الرابع، وتأثيرات جائحة كورونا سواء على مستوى الوطن العربي أو المستوى العالمي، كما يستهدف تحقيق عدة أهداف يتمثل أهمها في اقتراح حلول لأهم مشكلات التعليم في الوطن العربي، وفتح موضوعات جديدة للباحثين، ووضع خطط ورؤى مستقبلية لمنظومة التعليم في مصر والدول العربية، والتواصل الفكري التربوي بين كليات التربية في الدول العربية بما يدعم خطط التنمية والتقدم فيها.

وأوضح الدكتور الخشت، أن المؤتمر يتضمن عدة محاور أساسية، وهي تطوير المناهج واستراتيجيات التعليم والتعلم في ضوء التوجهات المستقبلية، وإعداد المعلم في إطار المستجدات المعاصرة، ودور التعليم الفني في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومستقبل تعليم الكبار والتعليم المستمر في ضوء متطلبات الاقتصاد الأخضر، والقضايا المعاصرة والتوجهات الحديثة في مجال التربية الخاصة، بالإضافة إلى الرؤى النظرية والتطبيقية في مجال علم النفس التربوي، ودور علم النفس الإرشادي في تحقيق حياة أفضل، والقيم والتعليم في الوطن العربي، وتعليم الطفل وتعلمه وفقًا للمتغيرات والتحديات المعاصرة، ومستقبل منظومة التعليم الإلكتروني العربي، وتحديات نُظم التقويم والامتحانات.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، إن مؤتمر "مستقبل التعليم في الوطن العربي" يتضمن العديد من الفعاليات ويصاحبه عدد من الندوات وورش العمل، مشيرة إلى أن اليوم الأول من المؤتمر سيتم انعقاده بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعة، بينما تُعقد فعاليات اليوم الثاني بمقر الكلية داخل الحرم الجامعي.

ولفتت عميدة كلية التربية للدراسات العليا للتربية، إلى أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى رؤى مشتركة وواقعية لإصلاح وتطوير منظومة التعليم بالمنطقة العربية، مع مراعاة خصوصية كل مجتمع،حيث يتضمن المؤتمرمشاركة عمداء كليات التربية بالجامعات المصرية، وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية ذات الصلة والخبراء والباحثين من خلال تقديم أبحاث وأوراق عمل تتناول الأفكار والتطبيقات ذات النتائج المُبتكرة مع إمكانية المشاركة وتقديم العروض عن بُعد.