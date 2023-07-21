"مساجد القليوبية تصدح بالقرآن".. 130 مقرأة بالمساجد الكبرى تتألق بالقرآن الكريم

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، استمرار انعقاد مقارئ القرآن الكريم بالمساجد الكبرى بمحافظة القليوبية عقب صلاة الظهر، حيث بلغ عدد المقارئ القرآنية التي تم عقدها 130 مقرأة قرآنية يوميا، وبلغ عدد الأئمة المشاركين في هذه المقارئ 1500 إمام موزعين على المقارئ القرآنية السابق ذكرها.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه في سابقة غير معهودة قامت جميع الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة بعمل بث مباشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن البث المباشر يهدف إلى مزيد من الفائدة والنفع لجمهور المحافظة للاستماع إلى القرآن الكريم والتعلم من خلال المشاهدة إلى قواعد وأحكام التلاوة والنطق السليم لكلمات القرآن الكريم.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه لا يقف الأمر عند المقارئ القرآنية بالمساجد الكبرى بالمحافظة فقط، بل أيضا تم مطلع الأسبوع الجاري تدشين "الأسبوع القرآني بالقليوبية" من مسجد التابعين بقرية كفر الجزار بمدينة بنها، بحضور الدكتور محمود عبد الله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر تحت عنوان "القرآن الكريم كتاب رحمة".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القرآن الكريم منهج للحياة ودستور للتعامل بين كل مفردات الكون وأكبر مدرسة سلوكيات لتهذيب النفس وتزكيتها، كما أن القرآن الكريم تصدرت آياته البسملة الشريفة التي حوت كل أنواع الرحمة سواء الدنيوية أو الأخروية "بسم الله الرحمن الرحيم" كما كان وصفه أيضا "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة" والناظر عبر التاريخ يلمح جيدا استهداف المتطاولين على هذا الكتاب العزيز فما زادوه إلا علوا ونصرا وانتشارا فى كل الآفاق وما زاد المتطاولين إلا خزيا وصغارا تحقيقا للآية الكريمة "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون".

واستطرد وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه ينبغي أن يعلم كل مصري وطني شريف أن مصر تولى اهتماما بالغا بحفظ ورعاية القرآن كأول دولة في العالم تقوم بإنشاء إذاعة للقرآن الكريم وتسجيل أول مصحف مرتل على مستوى العالم بصوت المرحوم فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، تستطيع أن تقول أنه إذا كان أول تدوين كتابي للقرآن الكريم في عهد الخليفة الأول "أبو بكر الصديق" رضي الله عنه فإن أول تدوين صوتي قامت به مصر من خلال تسجيلها للقرآن بصوت الشيخ الحصري.

كما ينبغي أن نتذكر دوما أن افتتاح مسجد مصر الذي يعد مفخرة عظيمة في عمارة المساجد في عصرنا الحديث، وكذلك مركز مصر الثقافي ودار القرآن الكريم التي لا نظير لها ولا مثيل لها في العالم.

ويتضمن الأسبوع الثقافي القرآني بالقليوبية الإثنين 17 يوليو، محاضرات بعنوان "الآيات الكونية في القرآن الكريم"، بحضور الدكتور أحمد عبد الله القرشي مدرس التفسير بجامعة الازهر، والشيخ عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن مدير الدعوة بالقليوبية، أما يوم الثلاثاء 18 يوليو محاضرات بعنوان "من وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم" بحضور الدكتور محمود عفيفي عفيفي هيكل مدرس اللغة المقارن بجامعة الأزهر، والشيخ محمد عبد الفتاح أحمد إمام مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، وأخيرا يوم الأربعاء 19 يوليو "التخلق بأخلاق القرآن الكريم" بحضور الشيخ محمد منصور عثمان عبد الرحمن مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ نجاح السيد عبد الله العجمي مدير إدارة بنها.

واستطرد، أنه يوميا يتم مشاركة قارئا للقرآن الكريم ومبتهلا، على مدار أيام الأسبوع الثقافي القرآني بمساجد القليوبية، أيضا إلى جانب استمرار المقارئ القرآنية بمساجد الإدارات المختلفة وحضور الأئمة بتلك المساجد الكبرى.



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (1)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (2)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (3)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (4)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (5)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (6)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (7)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (8)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (9)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (10)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (11)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (12)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (13)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (14)



مساجد القليوبية تصدح بالقرآن (15)