ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن كيبر قوله على منصته عبر تلجرام - إن القصف تسبب في تدمير 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير.

وأضاف أن هذا يعد اليوم الرابع على التوالي الذي يتم فيه استهداف منطقة "أوديسا"، مشيرا إلى أن هناك تقارير أفادت بإصابة شخصين اثنين جراء تطاير الزجاج وتم تقديم الاسعافات الطبية اللازمة.

