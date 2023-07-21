مسؤول أمنى عراقى يؤكد التزام الحكومة بحماية الممارسات الدستورية

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أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، التزام الحكومة العراقية بحماية الممارسات الدستورية، ومن بينها حق التظاهر السلمي.

وقال رسول -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الخميس- إن رئيس الوزراء قد وجه القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أن أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستوريًا سيتم التعامل معها وفقا للقانون، وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.

وشدد على أن كافة القطعات الأمنية، بمختلف اختصاصاتها، تقوم بدورها الوطني وواجبها المقدس بحماية العراق وشعبه، وأهدافه الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة .