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محمود محيى الدين يبحث مع وزيرة بالبحرين جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الجمعة، 21 يوليو 2023 03:23 م
محمود محيى الدين يبحث مع وزيرة بالبحرين جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة محمود محيي الدين خلال لقائه مع وزيرة بالبحرين
كتب عبد الحليم سالم

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بحث الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، جهود المنامة لدعم التنمية الاقتصادية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
واستعرض الطرفان، خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023 في نيويورك، التقدم الذي أحرزته البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفق عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها برعاية مباشرة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

التنمية المستدامة

اهداف التنمية المستدامة

التنمية الاقتصادية

البحرين



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