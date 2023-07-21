محافظ بورسعيد يطمئن على جاهزية النادى المصرى قبل نهائى كأس الرابطة

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اتصالاً هاتفياً بالدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفنى للنادي المصري وكابتن الفريق عمرو موسى، مطالباً اللاعبين بمضاعفة الجهد لإسعاد جماهير المدينة الباسلة.

وأكد المحافظ، قبل ساعات من موعد اللقاء المرتقب لنهائى كأس الرابطة الذى يجمع الفريق الأول لكرة القدم المصرى وفريق سيراميكا، على جاهزية اللاعبين للمواجهة التى تستحوذ على اهتمام الملايين من محبى الكرة بمصر وعشاق ومشجعى المصرى.

وطلب محافظ بورسعيد، نقل تحياته وتمنياته بالفوز للاعبين، مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهد لإدخال الفرحة إلى قلوب مشجعى النادى المخلصين الذين يحلمون بالتتويج. وأشار المحافظ إلى أن تشجيع محبى النادى المصرى للفريق بالشوارع والميادين مؤخرا يتطلب من الجميع خاصة اللاعبين وجهازهم الفنى اللعب بأعلى درجات التركيز فى أداء الواجبات الفنية سعياً لاقتناص الفوز الغالى الذى يستحقه جماهير النادى المصرى ببورسعيد.