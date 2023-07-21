محافظة بورسعيد تفتح جميع مراكز الشباب والأندية لعرض نهائى كأس الرابطة مجانا

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مسئولى الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، بفتح الأبواب للمواطنين الراغبين فى متابعة المباراة النهائية في كأس الرابطة بين فريقي المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، عبر الشاشات الموجودة بجميع المنشآت الرياضية والأندية الاجتماعية.

وأكد المحافظ، أن ذلك تيسيراً على الآلاف من مواطنى بورسعيد الراغبين فى متابعة وقائع اللقاء النهائى لكأس رابطة الأندية المقرر إقامته فى الثامنة والنصف مساء غد السبت.

كما وجه المحافظ، قيادات الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد بنشر الشاشات العملاقة بالمتنزهات والحدائق المفتوحة والميادين والساحات لإتاحة الفرصة أمام مشجعى المصرى لمتابعة اللقاء المرتقب.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن أمنياتها للمصرى بالفوز والتتويج بكأس البطولة لإسعاد الآلاف من محبى النادى وأعضائه المخلصين.

تقام المباراة النهائية في كأس الرابطة بين فريقي المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد برج العرب في محافظة الإسكندرية.

ووافقت رابطة الأندية بالتنسيق مع الجهات المعنية على حضور 10 آلاف مشجع للفريقين بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.