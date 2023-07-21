اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 09:18 ص
أكرم القصاص
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مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يحذر القوات الحوثية من تبعات اعتداءاتها العسكرية

الجمعة، 21 يوليو 2023 08:00 ص
مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يحذر القوات الحوثية من تبعات اعتداءاتها العسكرية الحرب فى اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القوات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، مشيدًا بدور القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).
 
ودعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه.

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