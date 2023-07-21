ما هى يوجا الوجه؟ تمارين مهمة لتجربتها فى المنزل

كتبت نهير عبد النبى

التمارين تبقيك دائما فى أفضل حالاتك، لكن هل يمكن أن يكون للتدريبات تأثير على نضارة وجمال الوجه؟ وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن يوجا الوجه مجرد طريقة جذابة لتحرك عضلات وجهك إلى أوضاع معينة، مثل يوجا الجسم، الفكرة هى أن أداء تمارين يوجا الوجه سيحافظ على مظهر وجهك متناغمًا وشابًا، ويؤدى إلى مناطق شدّ مترهلة ومتدلية.

وتقول الدكتورة إلسا جونجمان، التى تدعم يوجا الوجه، يشعر معظم الناس بالتوتر فى وجوههم، سواء من خلال تعابير الوجه أو الكثير من الوقت أمام الشاشة وكل هذه الأنشطة اليومية تسبب أنماطًا في كيفية استخدامنا لوجهنا والعضلات المحددة التي نقوم بتجنيدها وهذا هو السبب في أننا نريد التركيز أكثر على تحرير وتنعيم وجوهنا للتخلص من هذه الأنماط وأي توتر في الوجه."

وتساعد يوجا الوجه فى مواجهة ..

- تقوية عضلات الوجه وتوسيع العينين، ورفع الخدين، وشد خط الفك

- زيادة الدورة الدموية وتدفق الدم إلى الجلد ما يجعل البشرة متوهجة

- تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد الكثير من الأبحاث حول يوجا الوجه أو تمارين الوجه، حيث قامت مجموعة من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عامًا بأداء تمارين للوجه لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة ثمانية أسابيع ثم لمدة 12 أسبوعًا أخرى، مارسوا التمارين ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع العشرين لاحظ المشاركون في الدراسة تحسنًا في امتلاء الخد العلوي والسفلي كما بدوا أصغر سنًا في نهاية الدراسة، حيث قدر اثنان من أطباء الجلد أن متوسط ​​عمر المشاركين كان 50.8 عامًا فى بداية الدراسة و48.1 عامًا بعد 20 أسبوعًا.

وكما لاحظ مؤلفو دراسة JAMA للأمراض الجلدية، كانت عينة المشاركين صغيرة، وكانت النتائج متواضعة، ولم تتضمن الدراسة مجموعة ضابطة ضع فى اعتبارك أن تمارين الوجه لن تغير نسيج بشرتك، وفقًا لـ Harvard Health Publishing ، على الرغم من أن تحريك وتمديد الجلد المتندب من خلال يوجا الوجه يمكن أن يقلل من ظهور الندوب.

تمارين يوجا للوجه يمكنك تجربتها في المنزل

فيما يلي خمسة تمارين مستخدمة في دراسة JAMA للأمراض الجلدية، يوصي بالتدرب لمدة خمس إلى 10 دقائق كل يوم للبدء، وفي النهاية تعمل في طريقك لمدة تصل إلى 15 إلى 20 دقيقة يوميًا كجزء من روتين العناية بالبشرة وممارسة الرعاية الذاتية .

1. رافع الخد

افتح فمك وشكل حرف O ضع شفتك العليا على أسنانك وابتسم لرفع عضلات الخد ضع أصابع السبابة برفق فوق عضلات الخدين، مباشرة تحت عينيك، حرر عضلات الخد لخفضها. ثم ابتسم مرة أخرى ، وفكر في دفع العضلات نحو عينيك. كرر ذلك بخفض ورفع الخدين 10 مرات. في المرة العاشرة ، ارفع عضلاتك لأعلى قدر ممكن واستمر لمدة 20 ثانية. كرر ثلاث مرات.





2. نحت الخدود

ابتسمي دون إظهار أسنانك ولفي شفتيك للخارج كما لو كنت تحاولين إظهار أكبر قدر ممكن من الشفتين حاول أن تبتسم بزوايا فمك حتى تشعر بحروق طفيفة في زوايا فمك اضغط بإصبع السبابة على زوايا فمك وحرك أصابعك نحو عظام وجنتيك أثناء الضغط على العضلة، ارفع العضلة حتى عظام الوجنتين باتجاه زوايا عينيك، وعندما تصل إلى الجزء العلوي من عظام الوجنتين، انتظر لمدة 20 ثانية واشعر بشد عضلات وجنتيك. استمر في الابتسام بزوايا فمك وأنت تفعل هذا. كرر ثلاث مرات.

3. رفع الحاجب

اضغط بثلاثة أصابع تحت كل حاجب لإجبار عينيك على فتحهما ابتسم وأنت تحاول خفض حاجبيك على أصابعك، ثم أغمض عينيك ولف مقل عينيك نحو أعلى رأسك. انتظر لمدة 20 ثانية واستمر في الابتسام حرر وكرر ثلاث مرات.

4. شد الفك والرقبة

افتح فمك واصنع صوت "آآآه". اثنِ شفتك السفلى وزوايا شفتيك في فمك وامسكها بإحكام وأنت تمد فكك السفلي للأمام باستخدام فكك السفلى، ارفع رأسك ببطء وأنت تغلق فمك، واسحب ذقنك لأعلى نحو بوصة واحدة في كل مرة تميل رأسك للخلف افتح وأغلق الفك السفلي 10 مرات في المغرفة العاشرة ، يجب أن تشير ذقنك إلى السقف استمر فى هذا الوضع لمدة 20 ثانية وفكر في جوانب شد وجهك كرر ثلاث مرات.