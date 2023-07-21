اليوم السابع
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أكرم القصاص
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للأسبوع الـ15 على التوالي.. استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اليابان

الجمعة، 21 يوليو 2023 05:46 م
للأسبوع الـ15 على التوالي.. استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اليابان كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مستمر في الارتفاع بمعدل بسيط في جميع أرجاء البلاد، وذلك للأسبوع الـ15 على التوالي.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مؤسسة طبية سجلت 54 ألفا و150 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال سبعة أيام حتى 16 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تزيد بمقدار 9042 حالة عن الأسبوع الذي سبقه.. وبذلك بلغ متوسط ​​عدد المرضى لكل مؤسسة 11.04، وهذا يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه.

وأشارت الوزارة إلى أن 6952 شخصا دخلوا المستشفى مؤخرا عقب إصابتهم بفيروس كورونا، وهذا يمثل زيادة قدرها 632 حالة عن الأسبوع الذي سبقه.

وأوضحت الوزارة أن تفشي فيروس كورونا في محافظة "أوكيناوا" أصبح أكثر خطورة من التفشي الذي شهدته المحافظة عندما ارتفعت الإصابات في شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في جميع أرجاء البلاد.

 


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