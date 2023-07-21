كيف تحافظ على طفلك من التهابات الأذن؟

كتب حسام الشقويري

يصاب الأطفال بالتهابات الأذن لأنهم لم يبنوا أجهزتهم المناعية لمحاربة الفيروسات والبكتيريا الشائعة ، ولا يمكنك إيقاف جميع التهابات الأذن ، ولكن يمكنك معرفة أسبابها ثم اتخاذ خطوات لتقليل فرص حدوثها وفقا لما نشره موقع webmd



المخاطر تميل التهابات الأذن إلى الحدوث بشكل أكبر في الخريف والشتاء لأن التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل البرد والأنفلونزا آخذة في الارتفاع أيضًا. يُصاب الأطفال الذين يبلغون من العمر سنتين أو أقل بالمزيد من التهابات الأذن بسبب صغر حجم وشكل قناتي استاكيوس.

نصائح

يمكن أن تساعد هذه الأشياء في تقليل عدد الإصابات التي قد يصاب بها طفلك:

الرضاعة الطبيعية : يميل الأطفال الذين يرضعون لمدة 12 شهرًا أو أكثر إلى الإصابة بعدوى أقل. إذا لم تكن الرضاعة الطبيعية خيارًا ، فقم بإطعام طفلك بالزجاجة في وضع جلوس منتصب.

الهواء النقي: لا تعرضي طفلك لدخان السجائر. حاول أن تتجنب أشكال تلوث الهواء الأخرى أيضًا متى أمكنك ذلك.

التطعيمات : ابق على اطلاع على لقطات طفلك.

إرم اللهايات: إذا كان طفلك يستخدم اللهاية بعد 12 شهرًا من العمر ، تزداد فرصة الإصابة بعدوى الأذن . ابذل قصارى جهدك لفطم طفلك عنها.

غسل: نظف يدي طفلك وأيديك كثيرًا بالماء والصابون . يمكن أن يقلل ذلك من انتشار الجراثيم ويمنع طفلك من الإصابة بالأنفلونزا أو نزلات البرد . نصيحة أخرى ، على الرغم من أنها قد تكون صعبة للغاية: حاول إبقاء الأشياء المتسخة بعيدًا عن فم طفلك .