اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فنلندا تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:13 م
فنلندا تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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 تستعد فنلندا لتوصيل مساعدات إنسانية جديدة إلى مناطق أوكرانيا المتضررة من الفيضانات نتيجة تفجير روسيا لـسد كاخوفكا.

وأفاد بيان موقع وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم /الجمعة/، بأن تدمير سد كاخوفكا فى أوائل شهر يونيو الماضى أدى تهديد إمدادات المياه لآلاف الأوكرانيين.


وأكدت أوكرانيا على الحاجة إلى المساعدة فى مجال الإمداد بالمياه وأن فنلندا تمكنت من الاستجابة بفعالية لهذه الطلبات، حسبما أكدت الوزارة.


وقال البيان إن "فنلندا أرسلت مواد تنقية المياه وحاويات المياه والمضخات ووحدات المعالجة بالكلور المكثفة إلى أوكرانيا لتعزيز إمدادات المياه فى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يجرى إعداد شحنات جديدة من مواد إنتاج المياه ومعدات تنقية مياه الصرف الصحي."


ووفقًا للوزارة، فبالإضافة إلى المساعدة المعلنة فى مجال إمدادات المياه، تبرعت فنلندا مؤخرًا بمولدات كهربائية وسيارات إسعاف ومركبات أخرى وأسرّة مستشفى ومعدات لحماية التراث الثقافى لأوكرانيا.

وشددت الوزارة على أن المساعدة المادية من فنلندا فى يوليو تجاوزت 250 شاحنة.


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