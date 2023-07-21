طلعت عبد القوى: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم عمله ويتيح له عدة امتيازات

كتب إبراهيم حسان

أعرب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن سعادته لخروج قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى النور، قائلا: "سعداء جدا بالقانون، لاسيما وأننا كنا مشاركين في توقيع الوثيقة وبروتوكول التعاون في مارس 2022".

أضاف طلعت عبد القوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع في الفترة السابقة، ومن الجيد أن يكون له قانون ينظم عمله مستقبلا، فالحاجة إلى قانون يسمح للكيان مناخ للتعامل مع الوزارات والكيانات المختلفة البنوك والهيئات ويفتح له حساب بنكي، ويكون له ميزانية معروفة ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار طلعت عبد القوي، إلى أن القانون الجديد يسمح للتحالف الوطني تنظيم العمل داخل المؤسسات وتوسيع دوائر المشاركة في مع الجهات والوزارات، كما يسهل عملية الانضمام والانسحاب من التحالف وهو أمر في غاية الأهمية، مردفا: "القانون سوف ينظم بشكل كبير الأهداف المحددة ويحدد ما هي مصادر تمويله وكل ذلك كان لابد أن يكون له تشريع ينظمه".

وأكمل عبد القوي: "التشريع الجديد ينظم حقوق المتطوعين وواجباتهم في ضوء صيغة محددة لتشكيل التحالف، ومن المقرر أن يخرج القانون من مجلس النواب ويصدق عليه رئيس الجمهورية ثم يتم تشكيل لجنة مؤقتة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، لاستقبال طلبات الأعضاء الراغبين في الانضمام للتحالف، ثم يجرى الدعوة لجمعية عامة لانتخاب مجلس الأمناء خلال 3 أشهر، والتحالف تجربة ثمينة وفي منتهى الأهمية للعمل الأهلي والتنموي في مصر".