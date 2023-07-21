اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب محل بالمحلة بسبب خلافات الجيرة

الجمعة، 21 يوليو 2023 07:36 م
ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب محل بالمحلة بسبب خلافات الجيرة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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عقب رصد تداول تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على آخر بالضرب أمام المحل الخاص به مستخدماً سلاح أبيض وعصا وإحداث إصابته وتهديده بالقتل بالغربية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (مالك محل - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليه بعصا خشبية محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم ، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قاما على إثرها بالتعدى عليه على النحو المشار إليه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب،
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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