صحة المنوفية : 22 قافلة طبية بعدد من قرى المحافظة تشمل جميع التخصصات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تنظيم عدد من القوافل طبية بقرى المحافظة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الأشهر القادمة من العام الجارى تنفيذ ما يقرب من 22 قافلة طبية بعدد من قرى المحافظة لكى تصل الخدمة الصحية للمرضى ، بواقع من 3 إلى 4قوافل طبية فى الشهر الواحد .

وأضافت وكيل مديرية الصحة، أن القافلة تشمل جميع التخصصات منها الباطنة، الرمد، الجلدية، القلب، وجميع التخصصات بجانب صرف العلاج لغير القادرين عن طريق العلاج على نفقة الدولة.

جديد بالذكر أن الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أكدت على استمرار تنظيم قوافل طبية بقرى مراكز المحافظة لتقديم خدمة صحية للمرضى.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تنظيم حتى الآن 31 قافلة بعدد من قرى مراكز محافظة المنوفية، فى شتى التخصصات الطبية.

وأكدت أنه تم توقيع الكشف الطبى من خلال تلك القوافل الطبية على مايقرب من 36 ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية، وتم تحويل مايقرب من 1257 حالة للمستشفيات الكبرى بالمحافظة لإجراء عمليات فى مختلف التخصصات الطبية .

وأكدت وكيل المديرية:" نعمل فى جميع مستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظة المنوفية ، لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى للمرضى."