شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

كتب: لؤى على

يتقدَّم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

ويؤكِّد الأزهر أن ثورة يوليو ستظل واحدةً من الأحداث المهمة في تاريخ وطننا الحبيب، حيث كان لها دورٌ مهمٌّ في القضاء على الفوارق بين الطبقات، والانتصار للطبقات الفقيرة والكادحة من أبناء الشعب المصري؛ كما ضربت المُثُل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب.

ويدعو الأزهر الشريف ـ في هذه المناسبة الغالية ـ أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجدٍّ ومثابرةٍ وإخلاصٍ من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة وازدهارها، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن يُديم علينا الأمن والاستقرار والأمان.