اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 10:13 م
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شواطئ مصيف بلطيم الـ6 كاملة العدد وإقبال كثيف من جميع المحافظات.. صور

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:00 م
شواطئ مصيف بلطيم الـ6 كاملة العدد وإقبال كثيف من جميع المحافظات.. صور إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت شواطئ مصيف بلطيم الـ6، إقبالا كبيرا من أهالي المحافظة والمحافظات المتعددة، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ورحلات اليوم الواحد، في ظل توفير كافة الخدمات والسلع ووسائل الترفيه والانتقال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.
 
وتوافد المترددون على شاطئ" النرجس، الامل، الفيروز، السلام، الزهراء،" للاستمتاع بالهدوء وصفاء مياه البحر المتوسط، وممارسة كافة الألعاب الرياضية،  وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها الرسم على الرمال،  بتصميم أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك فى ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبًا من حرارة الجو المرتفعة.
 
وتواجد على الشواطئ منذ الصباح الباكر، هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، وهاني ندا، نائب رئيس مصيف بلطيم، وأحمد عبدالواحد، نائب رئيس المدينة، وفرج عيسى ، نائب رئيس المدينة، ومحمد حسانين، سكرتير عام مدينة مصيف بلطيم، والعاملين بالمجلس المدينة.
 
وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تم توزيع فرق الإنقاذ، والمعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.
 
 
اقبال كبير على مصيف بلطيم
اقبال كبير على مصيف بلطيم

اقبال من اهالي محافظة كفر الشيخ على المصيف
اقبال من اهالي محافظة كفر الشيخ على المصيف

تواف المواطنين على بلطيم
تواف المواطنين على بلطيم

جانب من الاقبال من المصطافين
جانب من الاقبال من المصطافين

جانب من تواجد المصطافين
جانب من تواجد المصطافين
 

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