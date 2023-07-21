زراعة الدقهلية يقدم توصيات للمحاصيل الصيفية بسبب ارتفاع دراجات الحرارة

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إلى مديرى الإدارات الزراعية، بضرورة تكثيف المرور على جميع المحاصيل الصيفية والحقول الإرشادية خلال هذه المرحلة الهامه من عمر المحاصيل، وتزامنا مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، والذى يتطلب تقديم التوصيات الفنية الخاصة لعبور هذه المرحلة الحرجة من عمر المحصول، والتغلب على الظروف المناخية شديدة الحرارة.

وطالب وكيل الوزارة بمرور لجان الإرشاد بإشراف المهندس محمد السيد المدير العام، والمهندس أحمد محمود أحمد جاد مدير عام الإرشاد بالدقهلية، بالاشتراك مع المهندس خالد أبو خضره أخصائى التكثيف المحصولى والمهندس حسين الأفندى رئيس قسم الإرشاد بطلخا للفحص وتقديم التوصيات الخاصة بكل محصول حيث تم فحص مساحات الأرز لاكتشاف الإصابة بمرض اللفحة وخاصة فى الأصناف الحساسة للإصابة باللفحة والتوصية بالعلاج بمبيد بيم بمعدل 100جم للفدان أو فوجى وان بمعدل 400سم للفدان وكذلك الكشف المبكر للإصابة بدودة الحشد الخريفية فى الذرة الشامية والمحاصيل الأخرى وسرعة المكافحة بالمبيدات والتركيزات الموصى بها خاصة فى الأطوار الأولى، كما تم التأكيد بتقصير الفترات البينية بين الريات وعدم التغريق أو التعطيش وتجنب الرى أو الرش وقت الظهيرة.