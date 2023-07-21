دراسة: ارتفاع كبير فى جرائم سرقة السيارات بأمريكا النصف الأول من 2023

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع كبير فى عمليات سرقة السيارات فى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن الدراسة التى جاءت بعنوان " اتجاهات الجريمة فى المدن الأمريكية: تحديث منتصف عام 2023"، والتى نشرها مجلس العدالة الجنائية، وجدت أنه كان هناك ارتفاعا بمقدار الثلث فى سرقة المركبات بدءا من يناير وحتى يونيو 2023 مقارنة بالنصف الأول من 2022. وقال مؤلفو الدراسة أن النتائج مبينة على معدلات الجريمة الشهرية لـ 10 من جرائم المخدرات والممتلكات العنيفة فى 37 مدينة أمريكية.

ووجدت نتائج أخرى لدراسة أن هناك انخفاضا بنسبة 3.6% فى عمليات السطو المسلح، وتراجع 9.4% فى عمليات القتل فى 30 مدينة تقدم بيانات بشأن القتل فى النصف الأول من العام الحالى مقارنة بالعام السابق. إلا أن معدل القتل يظل أعلى بكثير عما كان عليه فى عام 2019، وفقا للدراسة.

وذكرت الدراسة أنه كان هناك ارتفاعا بنسبة 24% فى جرائم القتل خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 فى المدن محل الدراسة.

وفى مايو الماضى، قالت وكالة أسوشيتدبرس أن القفزة المتوقعة فى الجريمة العنيفة خلال فترة الصيف فى الولايات المتحدة دفعت رؤساء البلديات ومسئولى الشرطة فى البلاد لبحث إستراتيجيات مألوفة لجعل الضباط أكثر تواجدا، ويتواصلون مع الجماعات المجتمعية، وفى بعض الحالات اللجوء إلى المدنيين لفرض حظر تجول والحفاظ على السلم.

وتعد مدينة شيكاغو من أكثر المدن الأمريكية محل التدقيق، وعادة ما يرتفع معدل العنف فى أشهر الصيف.