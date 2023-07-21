خبير سياحى: مهرجان العلمين يخدم السياحة.. والمدينة وجهة للدول العربية والأوروبية

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن ما يحدث في مهرجان العلمين الجديدة 2023 يكشف ما حدث من تطوير وتنمية في مدينة العلمين الجديد، ويزيد من تكثيف السياحة في مصر خلال فترة الصيف.

أضاف هزاع، في لقائه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مدينة العلمين بها مطار العلمين ويستقبل طيران شارتر، متابعا: "مصر تعتمد على السياحة على الطيران الشارتر سواء طيران أوروبي أو من دول الخليج، وهو أمر مهم جدا لنقل السياح".

وأكمل حسام هزاع: "مدينة العلمين الجديدة وجهة للدول العربية والدول الأوروبية من خلال الطيران الشارتر، كما أن هناك سياحة مهمة في مدينة العلمين وهي سياحة اليخوت".

وأشار إلى التنوع الثقافي والسياحي في مهرجان العلمين الجديدة، مبينا: "أي حدث يتم في مصر يظهر مصر كدولة ويجعل هناك زيادة في السياحة بشكل كبير".