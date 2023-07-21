حصول مجلة كلية العلوم بجامعة عين شمس على أعلى تقييم من للمجلات العلمية

وتنشر المجلة المصرية للعلوم البحتة والتطبيقية (EJPAS) أوراق ومقالات مرجعية بحث أصلية تتم مراجعتها بدقة من قبل النظراء المتخصصين فى مجال العلوم البيولوجية التى تتناول الجوانب البشرية والحيوانية والخلوية والجزيئية بجانب المجالات البيئية والصناعية وتطبيقاتها وذلك بالإضافة إلى الاوراق والمقالات المرجعية فى المجالات الأخرى المتعلقة بالعلوم الطبيعية فى تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء وعلوم الأرض فى تخصصات الجيولوجيا والجيوفيزياء.