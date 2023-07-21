حصوات المرارة.. الأسباب وطرق العلاج

كتب حسام الشقويري

المرارة عبارة عن عضو صغير على شكل ثمرة الكمثرى موجد على الجانب الأيمن من البطن أسفل الكبد مباشرة، وتحتوى المرارة على سائل هضمى يُسمى الصفراء يُطلق فى الأمعاء الدقيقة، وحصوات المرارة هى ترسبات صلبة فى السائل الهضمى والتى يمكنها أن تتكون فى المرارة، وفقا لما نشره موقع helpguide.

الأعراض

ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن

ألم في منتصف البطن، أسفل عظام الصدر مباشرة

ألم في الظهر بين لوحَيِ الكتف

ألم في الكتف الأيمن

الغثيان أو القيء

وقد يستمرُّ ألم الحصوة المرارية من عِدَّة دقائق إلى بضع ساعات.

ألم قوي في البطن يجعلك غير قادر على الجلوس ساكنًا ولا تستطيع أن تجد وضعًا مريحًا.

الأسباب

تحتوى عصارتك الصفراء على الكثير من الكوليسترول، وعادةً ما تحتوي العصارة الصفراء على مواد كيميائية كافية لإذابة الكوليسترول الذي يفرزه الكبد، لكن إذا كان الكبد يفرز كمية من الكوليسترول أكبر مما قد تذيبه العصارة الصفراء، فربما يتحول الكوليسترول الزائد إلى بلورات، وتتحول فى النهاية إلى حصوات. تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر تكوين حصوات مرارية ما يلي..

أن يبلغ عمرك 40 عامًا أو أكثر

الوزن الزائد أو السِمنة

قلة الحركة

أن تتناول طعامًا عالي الدهون

أن تتناول طعامًا عالي الكوليسترول

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات المرارة

الإصابة بداء السُّكَّري

الإصابة باضطرابات في الدم، مثل فقر الدم المنجلي أو ابيضاض الدم (لُوكيميا)

فقدان الوزن بسرعة

تناول الأدوية التي تحتوي على الإستروجين، مثل وسائل منع الحمل عن طريق الفم أو أدوية العلاج بالهرمونات

الإصابة بأمراض الكبد

الوقاية

الالتزام بمواعيد الوجبات المعتادة كل يوم، تَخَطِّي الوجبات يُمكن أن يَزيد من خطر التعرض لحصوات المرارة.

إذا كنتَ تحتاج إلى إنقاص وزنكَ، فقم بتنفيذ ذلك ببطء. فقدان الوزن السريع يُمكن أن يَزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة.

تناوَلِ المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف. احرص على تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في وجباتكَ، مثل الفاكهة، والخضراوات، والحبوب الكاملة.

حافظ على وزن صحي. السمنة والوزن الزائد يُمكن أن يَزيدا معًا من خطر الإصابة بحصوات المرارة. احرص على التمتع بوزن صحي من خلال تقليل عدد السعرات التي تتناولها، وزيادة مقدار النشاط البدني الذي تبذله. بمجرد وصول وزنكَ إلى الوزن الصحي، احرص على الحفاظ على ذلك الوزن من خلال الاستمرار في تناول وجبات صحية، ومتابعة تنفيذ التمرينات.