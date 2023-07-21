اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 09:54 م
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حبس عامل بتهمة سرقة قطع غيار من شركة يعمل بها بالسلام

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:44 م
حبس عامل بتهمة سرقة قطع غيار من شركة يعمل بها بالسلام سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة السلام، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة قطع غيار سيارات من مكان عمله .
 
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة بعض أجزاء السيارات من محل عمله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
و تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (مسئولى إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية)، بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإدارى المُعينين بأحد مراكز الصيانة "غير معلوم بياناته" بدائرة القسم بسرقة عدد من أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة.
 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه.
 
 

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اخبار الحوادث

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