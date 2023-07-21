اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 يوليو 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس سيدة بعد اتهامها بقتل شقيقتها ضربا بعصا خشبية فى القليوبية

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:08 ص
حبس سيدة بعد اتهامها بقتل شقيقتها ضربا بعصا خشبية فى القليوبية حبس سيدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرحت جهات التحقيق بقسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثة ربة منزل سبعينية لقيت مصرعها علي يد شقيقتها بعد ضربها لها باستخدام عصا خشببة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وطلب تقرير الصفة التشريحية حول معاينة جثمان المجني عليها، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وقد ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من قسم أول بنها، بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 70 عاما جثة هامدة.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها تبلغ من العمر 60 عاما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الأجهزة الأمنية فحص تفاصيل الواقعة وملابساتها.
 
 

 


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مصرع ربة منزل

سيدة ستينية

سيدة سبعينية

مساكن طابا

قسم أول بنها

مقتل ربة منزل علي يد شقيقتها



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة