جارديان: موجات الحر المتكررة تهدد الأمن الغذائى لكوكب الأرض بالكامل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن موجات الحر المتعاقبة تهدد قدرة الطبيعة على تقديم الغذاء للبشر، بحسب ما يقول الباحثون، محذرين من "موت صامت غير مرئى" فى المحيطات فى ظل درجات حرارة قياسية تحرق الأرض.

واشارت الصحيفة إلى أن موجات الحر تجتاح أوروبا والولايات المتحدة والصين، وتم تسجيل اليوم الأعلى حرارة عالميا على الإطلاق فى بداية شهر يوليو، مما يعرض للخطر حياة البشر وأيضا الأرض والبحر اللذين تعتمد عليهما.

وقال جون مارشام، أستاذ علم الطقس فى جامعة ليدز البريطانية، إن النظام الغذائى عالمى، وهناك مخاطر متزايدة بخسائر هائلة متامنة فى المحاصيل الزراعية بمناطق مختلفة فى العالم، والتى ستؤثر حقا على إتاحة الغذاء وأسعاره. وأكد مارشام إننا لا نشهد هذا فى الوقت الراهن، لكن فى العقود القادمة سيكون واحدا من الأشياء التى يخشاها حقا.

وتابع قائلا إنه كبشر، ولو كنت ثريا بما يكفى، يمكنك أن تدخل فى مكان مكيف الهواء، لكن الأنظنة البيئية الطبيعية والأنظمة الزراعية لا يمكنها أن تفعل ذلك.

وذكرت الصحيفة أن موجة الحر التى ضربت أوروبا فى عام 2018 قد أدت إلى فساد محاصيل هائل وخسارة فى الغلة بلغت 50% فى مناطق وسط وشمال أوروبا. وفى عام 2022، أدت درجات الحرارة القياسية فى الولايات المتحدة إلى فساد الخضروات والفاكهة فى الزراعات.

ومن المتوقع أن تصبح موجات الحر أكثر تكرارا بمعدل 12 مرة بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات ما قبل الاحتباس الحرارى. وعلى الرغم من أن موجات الحر لا تقتل أى نظام بيئى، إلا أن الأحداث الأطول والأكثر تكرارا تعنى أن الطبيعة ليس امامها وقت للتعافى.

ويوضح مارشام أن الناس معزولون بشكل عام عن آثار الطقس التى نعتمد عليها جميعا، فنحن نذهب إلى المتاجر لشراء الطعام، ولا نزرعه بأنفسنا. لكن لو تحدثت مع المزارعين فى أى مكان بالعالم، فهم يدركون تماما ما يفعله الطقس وآثاره على الزراعة.