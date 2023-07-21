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الجمعة، 21 يوليو 2023 05:00 ص
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تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين فى منشأة ناصر

الجمعة، 21 يوليو 2023 04:00 ص
تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين فى منشأة ناصر متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة منشأة ناصر.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وبحوزته (4 هواتف محمولة) ، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.
 
 
 
 

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