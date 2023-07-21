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تعرف على السيارات "الملاكى" الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023

الجمعة، 21 يوليو 2023 01:00 ص
تعرف على السيارات "الملاكى" الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023 سيارات
كتبت ـ أمانى سمير

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أوضح أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي السيارات " الملاكي " أن ماركة"  نيسان " استطاعت ان تحصد المركز الأول للسيارات الاكثر ترخيصا وتأمينا عليها بواقع  646 سيارة  ، وذلك خلال شهر يونيو 2023 .
 
وجاءت ماركة " رينو " في  المركز الثاني بواقع  564سيارة ، وفي المركز الثالث ماركة " شيرى " مسجلة حوالي 536سيارة ، أما المركز الرابع كان من نصيب ماركة " كيا  " بواقع 517سيارة .
 
أمل  المركز الخامس لماركة " هيونداى " 447 وفي المركز السادس ماركة " سوزوكى " 434  سيارة ، وفي المركز السابع  ماركة " بى واى دى " بواقع 393 سيارة .
 
وفي المركز الثامن  جاءت ماركة " سكودا " بواقع 332 سيارة وفي المركز التاسع ماركة " فولكس فاجن " 330 وفي المركز العاشر ماركة " مرسيدس " بواقع 314 سيارة . 
 
 

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